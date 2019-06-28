الحصيني يوضِّح موعد انتهاء فصل الصيف فعليًّا

كشف الراصد الجوي عبدالعزيز الحصيني، اليوم الجمعة، أن فصل الصيف ينتهي فعليًّا في 7/1/1441هـ.
وقال، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ينتهي فصل الصيف هذا العام ١٤٤٠هـ فعليًّا بظهور أول أنواء الخريف (الجبهة) ويوافق الجمعة 7/1/1441هـ.. الصيف لهذا العام يشمل شوال وذي القعدة وذي الحجة والثلث الأول من المحرم 1441هـ».
وأضاف: «يخف الحر، خاصةً ليلًا بظهور نجم سهيل ويوافق 23/12/1440هـ».
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة طقس اليوم الجمعة، توقعت فيه استمرار موجة الطقس الحار إلى شديد الحرارة، مصحوبًا برياح نشطة تحد مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية.
وأشارت -في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني- إلى أن الحالة المناخية السابقة تتأثر بها، الأجزاء الشرقية من مناطق «الرياض، والقصيم، والحدود الشمالية»، وأجزاء من منطقة المدينة المنورة.
وأضافت الهيئة أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات «جازان، وعسير، والباحة».
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