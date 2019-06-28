سقوط مواطن ينتحل صفة رجل أمن.. نفذ 21 عملية سلب من المارة بالرياض

كشفت شرطة منطقة الرياض، اليوم الجمعة، عن ملابسات سقوط مواطن (في العقد الرابع من العمر) تخصص باستيقاف المارة وسلب ما بحوزتهم.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال -وفقًا لإجراءات البحث والتحري والاستدلال- أسفرت عن إلقاء القبض على المتهم.
وتوافرت الدلائل على تورُّطه في انتحال صفة رجل أمن، واستيقاف المارة وسلب ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات شخصية، وضُبط بحوزته الزي العسكري المستخدم، ومواد مسكرة ومخدرة، وقد أقر بارتكاب (21) جريمة سلب؛ حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت شرطة المنطقة حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
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