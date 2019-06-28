تنبيهان من «الأرصاد» و«الدفاع المدني» بشأن طقس نجران

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، إلى نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة، يستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصةً مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة، توقعت فيه استمرار موجة الطقس الحار إلى الشديد الحرارة، مصحوبًا برياح نشطة تحد مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية.

وأشارت، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الحالة المناخية السابقة تتأثر بها غدًا الخميس، الأجزاء الشرقية من مناطق «الرياض، والقصيم، والحدود الشمالية»، وكذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

وأضافت الهيئة أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات «جازان، وعسير، والباحة».