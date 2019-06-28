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العساكر : شراكة مع جامعة طوكيو لتوطين الابتكار في مجالات الألعاب والأنيمي
متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل
كشف مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد رئيس مركز مبادرات مسك، بدر العساكر، عن شراكات متطورة في مجال صناعات الأنيمي، وذلك برفقة جامعة طوكيو للتكنولوجيا في اليابان.
وخلال سلسلة من التغريدات، قال بدر العساكر: “في مسعانا لتقديم إنتاجات أنيمي رائدة، تعاونت شركة “مانجا” بكل فخر مع جامعة طوكيو للتكنولوجيا المرموقة والمبتكرة”.
وتابع العساكر: “لقد وقعنا مذكرة تفاهم مع شركة “كاداكاوا” لبناء شراكة تهدف إلى أن تكون حافزًا على الابتكار والإبداع في هذه الصناعة”.
وأضاف: “لقد وقعنا مذكرة تفاهم مع “مييزوها فينانس” تهدف إلى توطين الصناعة والابتكار في مجالات الألعاب والأنيمي”.
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