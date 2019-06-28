الان تتابع البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة أمن الحج والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
أعلنت قيادة قوات أمن الحج، أنه تم ابتداءً من صباح اليوم الجمعة 25 / 10 / 1440هـ الشروع في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة أمن الحج المعتمدة من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا – حفظه الله -، وذلك بتطبيق أنظمة الحج التي تقضي بحصول المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء فريضة الحج على تصريح بذلك قبل التوجه إلى مكة المكرمة، حيث يتم في هذه المرحلة منع المقيمين الذين لايحملون إقامات مصدرها العاصمة المقدسة ولا يتوفر لديهم تصاريح عمل فيها من الدخول إليها وإعادتهم إلى حيث أتوا، حيث بدأت مراكز الضبط الأمني على مداخل العاصمة المقدسة بالشميسي، والتنعيم، والكعكية، والشميسي القديم، وسبوحة، والكر – الشميسي، في تنفيذ ذلك بدءاً من صباح اليوم.
وأكدت قيادة قوات أمن الحج، أنه سيتم تطبيق أنظمة وتعليمات الحج بكل حزم، كما أهابت بكافة المقيمين الذين يرتبطون بعقود عمل بالعاصمة المقدسة أو المشاعر المقدسة خلال هذه الفترة وحتى العاشر من ذي الحجة بالحصول على التصاريح اللازمة للدخول إلى مكة المكرمة قبل التوجه إليها.
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