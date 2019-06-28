شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية الاجتماعية»: لا صحة لقبول مستفيدي «الرعاية النهارية» دون تقرير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صحة المعلومات المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي حول تعميم وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة بقبول المستفيدين في مراكز الرعاية النهارية دون تقرير يثبت استحقاق المستفيد.

ودعت الوزارة في بيان سابق لها، المستفيدين من الأشخاص من ذوي الإعاقة على التسجيل في مراكز الرعاية النهارية الأهلية قبل يوم 6 ذي القعدة 1440هـ، للالتحاق بالموسم القادم.

وقد أتاحت الوزارة للراغبين في الإلتحاق في مراكز الرعاية النهارية إمكانية التسجيل عن طريق البوابة الإلكترونية للوزارة (https://eservices.mlsd.gov.sa/#/login/)، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة.