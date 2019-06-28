شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث مع رئيس الوزراء السنغافوري التعاون المشترك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (أوساكا)

التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في مدينة أوساكا اليابانية اليوم، دولة رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونغ.

وتم خلال اللقاء، تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام وبخاصة العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة.

حضر اللقاء، وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ووزير الطاقة والبترول والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري.