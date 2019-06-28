السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ناشطاً مقدسياً



القدس المحتلة 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ناشطاً مقدسياً وحولته الى أحد مراكزها للتحقيق معه.

وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس أن قوات الاحتلال اعتقلت الناشط المقدسي في أعقاب مداهمة منزله في القدس المحتلة واقتادته لاحد مراكز التحقيق في القدس المحتلة.

وفي نفس السياق شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية حملة اعتقالات طالت عدد من الشبان الفلسطينيين من حي وادي الجوز القريب من سور القدس التاريخي.

// انتهى //

15:48ت م

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