رئيس بلدي الشرقية يثمن للأمير سعود بن نايف تمديد حملة ( الأنقاض)

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعرب رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية، عبدالهادي الشمري، عن شكره وامتنانه للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بعد صدور توجيه بتمديد حملة إزالة الأنقاض بحاضرة الدمام، مبيناً أن توجيه يعكس إطلاعه ومتابعته كافة القضايا التي تهم أهالي حاضرة الدمام، والمنطقة الشرقية بصفة عامة، إضافة إلى حرص على تلبية تطلعات الأهالي، مؤكداً بأن التوجيه الكريم يعتبر دافعاً لمنسوبي الحملة لبذل المزيد من العطاء ، وأشار إلى أن حملة إزالة الأنقاض تأتي ضمن توجيهات سموه الكريم تجاه أعضاء المجلس البلدي والمتمثلة بخدمة الحاضرة وسكانها على أكمل وجه، ومباشرة مواقع البلاغات عن كثب لحين معالجتها .

وفي السياق ذاته عقد أعضاء حملة إزالة الأنقاض بحاضرة الدمام مؤخراً اجتماعاً بمقر المجلس البلدي لمناقشة مستجدات الحملة وخطة العمل بعد تمديد الحملة، وأسفر الاجتماع عن عدد من المخرجات والتي كان من أبرزها زيادة عدد الآليات من 78 إلى 100 ، وزيادة النسبة المقررة للقضاء على الأنقاض من 80% إلى 85% ، ووضع لوحات إرشادية وتوعوية بالمواقع المستهدفة، والعمل على أولوية أصحاب البلاغات عن مواقع الأنقاض، والمطالبة بتغيير موقع إحدى الكسارات لما تسببه من تشوه بصري، وكذلك مخاطبة فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية لإزالة أنقاض و( صبيات) عند مجمع الكباري بالظهران .