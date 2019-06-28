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قال ألكسندر نوفاك؛ وزير الطاقة الروسي، الجمعة، إنه يأمل في أن يوفر اجتماع دول مجموعة العشرين في اليابان وضوحاً لـ "أوبك" ومنتجي النفط المستقلين في الوقت الذي يدرسون فيه تمديد اتفاق لخفض الإمدادات بعد يونيو.
ووفق "رويترز"، قال نوفاك "السوق حالياً في مرحلة مهمة للغاية. من ناحية، يبدو أنها متوازنة من حيث العرض والطلب، لكن من الناحية الأخرى، هناك الكثير من الضبابية".
وتابع "نأمل في أن يكون هناك مزيد من الوضوح.. بعد قمة مجموعة العشرين في أوساكا"، مضيفاً أنه يتوقع أن يتخذ منتجو النفط قراراً متوازناً بشأن الإمدادات.
وزير الطاقة الروسي: اجتماع مجموعة الـ 20 ربما يقدّم بعض الوضوح لـ "أوبك" والمستقلينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-28
قال ألكسندر نوفاك؛ وزير الطاقة الروسي، الجمعة، إنه يأمل في أن يوفر اجتماع دول مجموعة العشرين في اليابان وضوحاً لـ "أوبك" ومنتجي النفط المستقلين في الوقت الذي يدرسون فيه تمديد اتفاق لخفض الإمدادات بعد يونيو.
ووفق "رويترز"، قال نوفاك "السوق حالياً في مرحلة مهمة للغاية. من ناحية، يبدو أنها متوازنة من حيث العرض والطلب، لكن من الناحية الأخرى، هناك الكثير من الضبابية".
وتابع "نأمل في أن يكون هناك مزيد من الوضوح.. بعد قمة مجموعة العشرين في أوساكا"، مضيفاً أنه يتوقع أن يتخذ منتجو النفط قراراً متوازناً بشأن الإمدادات.
28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
01:18 PM
"ألكسندر نوفاك": السوق حالياً في مرحلة مهمة للغاية فهي متوازنة من حيث العرض والطلب
قال ألكسندر نوفاك؛ وزير الطاقة الروسي، الجمعة، إنه يأمل في أن يوفر اجتماع دول مجموعة العشرين في اليابان وضوحاً لـ "أوبك" ومنتجي النفط المستقلين في الوقت الذي يدرسون فيه تمديد اتفاق لخفض الإمدادات بعد يونيو.
ووفق "رويترز"، قال نوفاك "السوق حالياً في مرحلة مهمة للغاية. من ناحية، يبدو أنها متوازنة من حيث العرض والطلب، لكن من الناحية الأخرى، هناك الكثير من الضبابية".
وتابع "نأمل في أن يكون هناك مزيد من الوضوح.. بعد قمة مجموعة العشرين في أوساكا"، مضيفاً أنه يتوقع أن يتخذ منتجو النفط قراراً متوازناً بشأن الإمدادات.
، وزير الطاقة الروسي: اجتماع مجموعة الـ 20 ربما يقدّم بعض الوضوح لـ "أوبك" والمستقلين ،
المصدر : الخليج 365
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