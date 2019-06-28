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أدانت وزارة الخارجية العراقية، اقتحام عشرات الأشخاص مبنى السفارة البحرينية في بغداد مساء أمس.
وأكّدت الوزارة، في بيان صحفي، التزامها بحرمة البعثات الدبلوماسية، وعدم تعريض أمنها للخطر، واصفة أمن السفارات بالخط الأحمر, موضحة أن السلطات الأمنية العراقية اتخذت جميع الإجراءات، وتبذل أقصى الجهود في ملاحقة المتسببين، والمحرضين على هذه الأعمال, مشددة أنها لن تسمح بأن تؤثر مثل هذه الأفعال في العلاقات الأخوية التي تربط البلدين.
"الخارجية العراقية" تُدين اقتحام عشرات الأشخاص مبنى السفارة البحرينية في بغدادوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-28
أدانت وزارة الخارجية العراقية، اقتحام عشرات الأشخاص مبنى السفارة البحرينية في بغداد مساء أمس.
وأكّدت الوزارة، في بيان صحفي، التزامها بحرمة البعثات الدبلوماسية، وعدم تعريض أمنها للخطر، واصفة أمن السفارات بالخط الأحمر, موضحة أن السلطات الأمنية العراقية اتخذت جميع الإجراءات، وتبذل أقصى الجهود في ملاحقة المتسببين، والمحرضين على هذه الأعمال, مشددة أنها لن تسمح بأن تؤثر مثل هذه الأفعال في العلاقات الأخوية التي تربط البلدين.
28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
01:28 PM
أكّدت التزامها بحرمة البعثات الدبلوماسية
أدانت وزارة الخارجية العراقية، اقتحام عشرات الأشخاص مبنى السفارة البحرينية في بغداد مساء أمس.
وأكّدت الوزارة، في بيان صحفي، التزامها بحرمة البعثات الدبلوماسية، وعدم تعريض أمنها للخطر، واصفة أمن السفارات بالخط الأحمر, موضحة أن السلطات الأمنية العراقية اتخذت جميع الإجراءات، وتبذل أقصى الجهود في ملاحقة المتسببين، والمحرضين على هذه الأعمال, مشددة أنها لن تسمح بأن تؤثر مثل هذه الأفعال في العلاقات الأخوية التي تربط البلدين.
، "الخارجية العراقية" تُدين اقتحام عشرات الأشخاص مبنى السفارة البحرينية في بغداد ،
المصدر : الخليج 365
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