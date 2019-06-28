“بلومبيرج” تعلّق على توسط ولي العهد زعماء العالم في صورة “العشرين” .. مكانة...

“في المقدمة .. يتوسط الزعماء بابتسامة عريضة”.. هكذا علّقت وكالة “بلومبيرج” الأمريكية، على صورة ولي العهد التذكارية مع قادة وزعماء العالم والمنظمات الدولية المشاركة في قمة العشرين بأوساكا اليابانية.

ولفتت الابتسامة العريضة المعهودة للأمير محمد بن سلمان، انتباه الوكالة العريقة، وتوسطه زعماء العالم في الصورة التذكارية لتعلّق قائلة: “حصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على مكانة بارزة في الصورة التذكارية لمجموعة العشرين. في الصف الأمامي بالقرب من المركز وبجوار ترامب؛ وقف على المنصة، وابتسم ابتسامة عريضة”. وكانت صورة ولي العهد التذكارية لقمة العشرين محل اهتمام وتعليقات المغرّدين الذين عبّروا عن فخرهم بكاريزما الأمير الشاب التي جذبت أنظار الإعلام العالمي، كما أشادوا بالعمل الدؤوب لولي العهد، للوصول بالمملكة إلى المكانة التي تليق بها.