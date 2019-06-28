“في المقدمة .. يتوسط الزعماء بابتسامة عريضة”.. هكذا علّقت وكالة “بلومبيرج” الأمريكية، على صورة ولي العهد التذكارية مع قادة وزعماء العالم والمنظمات الدولية المشاركة في قمة العشرين بأوساكا اليابانية.
ولفتت الابتسامة العريضة المعهودة للأمير محمد بن سلمان، انتباه الوكالة العريقة، وتوسطه زعماء العالم في الصورة التذكارية لتعلّق قائلة: “حصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على مكانة بارزة في الصورة التذكارية لمجموعة العشرين. في الصف الأمامي بالقرب من المركز وبجوار ترامب؛ وقف على المنصة، وابتسم ابتسامة عريضة”. وكانت صورة ولي العهد التذكارية لقمة العشرين محل اهتمام وتعليقات المغرّدين الذين عبّروا عن فخرهم بكاريزما الأمير الشاب التي جذبت أنظار الإعلام العالمي، كما أشادوا بالعمل الدؤوب لولي العهد، للوصول بالمملكة إلى المكانة التي تليق بها.
كانت هذه تفاصيل خبر “بلومبيرج” تعلّق على توسط ولي العهد زعماء العالم في صورة “العشرين” .. مكانة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.