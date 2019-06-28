شاهد: حديث ودي بين الأمير محمد بن سلمان وترامب قبل انطلاق قمة العشرين

رصدت عدسات الكاميرات حديثاً ودياً بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قُبيل انطلاق أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين. وانطلقت قبل قليل أعمال قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، ويترأس ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان وفد المملكة المشارك في القمة.

وأثناء تجمع قادة الدول العشرين لالتقاط الصورة التذكارية قُبيل بدء أعمال القمة، كان الرئيس الأمريكي إلى جانب ولي العهد، فالتفت إليه ترامب ودار حديث ودي بين الزعيمين.