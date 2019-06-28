بعدما طالب بها مستخدمون.. واتساب تختبر ميزة جديدة

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ذكر موقع “ذا فيرج” المتخصص بالأخبار التقنية أن تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري يختبر حاليا ميزة جديدة، بعدما جرى طلبها من جانب عدد كبير من المستخدمين.
وأوضح الموقع أن الميزة التجريبية تمكّن المستخدمين من مشاركة منشورات “الحالة” على واتساب مع تطبيقات اجتماعية أخرى، مثل فيسبوك أو إنستغرام أو جي ميل.
وأظهرت صور مسربة أن الميزة تقضي بنشر “الحالة” على واتساب..، مع إمكانية مشاركتها مع فيسبوك أو أي تطبيق اجتماعي آخر، وهي الفكرة نفسها التي يعتمدها إنستغرام.
وبحسب الصورة فإن الميزة تتيح تحديد من يمكنه مشاهدة الحالة، سواء: العامة، أو الأصدقاء فقط.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.