منصة “نون أكاديمي” التعليمية تتمكن من جمع 32.2 مليون ريال في جولتها الاستثمارية الأولى

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كشفت منصة نون أكاديمي الرائدة في مجال التعليم الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط، عن إغلاقها لجولتها الاستثمارية الأولى اليوم وبقيمة وصلت 32.2 مليون ريال سعودي أي ما يوازي 8.6 مليون دولار أمريكي.

وقاد الجولة صندوق “رائد فنتشرز”، وصندوق STV، وشهدت مشاركة “العصامية للاستثمار”، بالإضافة لعدد من المستثمرين الأفراد من بينهم المؤسس الشريك لشركة “كريم” عبد الله إلياس، والدكتور عبد الرحمن الجضعي الرئيس التنفيذي لشركة عِلم، والمستثمر السعودي مازن الجبير، وحظيت بدعم الشركة السعودية للاستثمار الجريء” (SVC).

وأصبحت هذه الجولة الاستثمارية هي الأولى التي تساهم في زيادة رأس مال الشركة من المؤسسات الاستثمارية، كما تعتبر أكبر زيادة في رأس المال لأي مؤسسة تعليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعليقًا على هذه الخطوة، قال عمر المجدوعي، الشريك المؤسس لـ “رائد فنتشرز”، على المؤشرات الواعدة التي يحظى بها قطاع التعليم التفاعلي عبر الانترنت ولاسيما النموذج الذي توفره منصة “نون أكاديمي” وأضاف: “هناك الكثير من المنصّات التي تعمل على تسهيل الوصول إلى برامج التعليم، لكن الذي يميّز هذه المنصة تركيزها على تحفيز الطلاب وإدخال عنصر المتعة إلى الدراسة من خلال التحديات والمنافسات والشعور بالإنجاز، وبالتالي قدرتها على التعامل مع إحدى أهم المشاكل التي تواجه الطلاب اليوم.”

فيما عبر عبد الرحمن طرابزوني، الرئيس التنفيذي لصندوق، STV بقوله: “لدينا في المملكة وحدها نحو 6 ملايين طالب، والعدد أكثر بكثير في دول المنطقة، ولهذا من المهم اليوم أكثر من أي وقت مضى تسهيل مهمة تحصيل العلم واكتساب المعرفة والاستفادة من الفرص المتاحة. ننظر بإيجابية على مستقبل القطاع وعلى الرؤية الواعدة لمؤسّسي المنصة، التي تجمع بين التكنولوجيا والمعلّمين المتميّزين وتهدف لتسهيل الدراسة وجعلها أكثر فاعلية لملايين الطلاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط.”

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يُشار إلى أن منصة نون أكاديمي تضم أكثر من 90 موظفًا من المملكة العربية السعودية، مصر، والهند لتطوير عمل المنصة وتقنيتها، فيما يتواجد هناك نحو 50 موظفًا بدوام جزئي يعملون على تطوير المحتوى على المنصة. كما تم ادراج الشركة ضمن قائمة أفضل 100 شركة عربية ناشئة في 2019.

وبعد هذا الاستثمار، فإن الشريك المؤسس في “رائد فنتشرز” عمر المجدوعي؛ ومدير الاستثمار في “STV” هاني عناية، والمؤسس الشريك لشركة “كريم” عبد الله إلياس إلى مجلس إدارة شركة “نون أكاديمي” سينضمون إلى مجلس إدارة شركة نون أكاديمي التعليمية.

الجدير بالذكر أن منصة “نون أكاديمي” تأسست عام 2013 على يد محمد الضلعان والدكتور عبدالعزيز السعيد، ثم تحولت خلال 6 أعوام من موقع إلكتروني بسيط لمساعدة الطلاب على التحضير للاختبارات إلى منصّة تعلّم اجتماعية متكاملة.

وأصبحت المنصة تتيح للطلاب الدراسة مع زملائهم في مجموعات والتنافس مع بعضهم البعض، إلى جانب توفير منصّة للتعليم الخصوصي عبر الإنترنت حسب الطلب. وفي المتوسط، يقضي الطالب الفعال ما يتجاوز 55 دقيقة بالدراسة في اليوم الذي يستخدم فيه المنصة، أي ما يقارب أربع أضعاف المعدل المتوفر في قطاع التعليم التفاعلي عبر الانترنت والبالغ 14 دقيقة لكل يوم.

وقد بلغ عدد مستخدميها 2 مليون طالب حتى هذه اللحظة مع أكثر من 1,500 مُدرّس معتمد..، يعملون على مساعدة الطلاب في السعودية في المواد الدراسية، وعلى اجتياز اختبارات القدرات والتحصيلي المُقدّمان من مركز قياس الوطني. وتوسعت “نون أكاديمي” جغرافيًا لخارج السعودية لتبدأ بتقديم خدماتها للطلبة في مصر، كأحد أهم الأسواق العربية.

