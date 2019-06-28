«التدريب التقني» يعلن موعد المقابلات الشخصية للوظائف الإدارية والفنية رقم 368

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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن تحديد مواعيد الاختبارات للمتقدمين على المسابقة الرجالية الإدارية والفنية رقم 368 التي سبق فتح التقديم عليها خلال الفترة من 14/09/1440هـ حتى 18/09/1440هـ فقد تم الفرز الأولي لبيانات المتقدمين بناء على الشروط المعلنة وتم تحديد مواعيد الاختبارات للمتقدمين الموضح اسمائهم على الرابط أدناه و ذلك في (مناطق المملكة) وفق سكن المتقدم على الوظيفة مع مراعاة الموعد والمنطقة المحددة امام اسم كل متقدم .

» وعلى المتقدم احضار مايلي:

1) إشعار التقديم على المسابقة رقم الطلب الإلكتروني.

2) صورة الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة.

» ملاحظات:

1) لن يسمح بدخول أي متقدم لايحضر في اليوم و الموعد المحدد له.

2) لن يسمح بدخول أي متقدم لايحمل أصل الهوية.

3) ستعلن نتائج الاختبار وسيتم تحديد موعد المقابلة الشخصية للمجتازين على صفحة الإعلانات بموقع المؤسسة الإلكتروني بوقت الحق وتأمل عدم الاستفسار عن مواعيد إعلانها.

» تفاصيل أكثر من خلال على الرابط ( هنا )

» في حال وجود استفسار ([email protected]) ,

