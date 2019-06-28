غرفة الرياض تعلن عن (387) وظيفة شاغرة للرجال والنساء في القطاع الخاص

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تعلن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض (خدمات مركز التوظيف) عن توفر (387) وظيفة شاغرة للرجال والنساء ، للأسبوع المقبل بالتعاون مع الشركات السعودية في القطاع الخاص حسب الجهات التالية: » اسم المنشأة/ الجنس

– شركة المجال للخدمات الامنية /ذكر

– شركة أكسيوم تليكوم/ ذكر

– شركة اسواق التميمي/ ذكر

– فندق حياة ريجنسي/ أنثى

– شركة ساره القابضة/ أنثى

– مصنع مياه نجد/ ذكر

– شركة سنابل السلام/ أنثى

– شركة فواز الحكير / أنثى » للتقديم من خلال على الرابط ( هنا )





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