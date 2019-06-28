جامعة أم القرى تعلن أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف الإدارية والفنية

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صادق معالي مدير جامعة أم القرى رئيس اللجنة الإشرافية للمسابقات الوظيفية الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، على محاضر اللجنة التنفيذية للمسابقات الوظيفية الإدارية والفنية بمقر الجامعة الرئيسي بمكة المكرمة وفروعها بمحافظات الليث والقنفذة، وذلك على سلم رواتب الموظفين العام، والتي سبق الإعلان عنها.

وأوضح سعادة عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين الأستاذ الدكتور فريد بن علي الغامدي، أنه قد تم ترشيح الأساسيين لوظائف الأمن والسلامة، والاحتياطيين على الوظائف الشاغرة، وعددهم (73) مرشحاً ومرشحة من المواطنين والمواطنات المتقدمين على الوظائف الإدارية والفنية. وأكد سعادته أنه على جميع المرشحين والمرشحات اصطحاب أصل المؤهل العلمي مع نسخة منه للمطابقة، وكذلك أصل بطاقة الأحوال المدنية مع صورة منها للمطابقة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق 27 – 10 – 1440هـ لمدة أسبوعين، بقسم التوظيف الإداري والفني في عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بمقر الجامعة بالعزيزية بالنسبة للمرشحين من العنصر الرجالي، وفرع عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بشطر الطالبات بمقر عمادة الدراسات الجامعية بالزاهر بالنسبة للعنصر النسائي، مؤكداً بأنه في حالة عدم مراجعة المرشح خلال الفترة الموضحة أعلاه سيتم ترشيح البديل، متمنياً التوفيق لجميع المرشحين والمرشحات، وأن يكونوا على قدر التطلعات والآمال المنعقدة عليهم.

وتقدم سعادته بالشكر إلى معالي مدير الجامعة على دعمه اللامحدود لأعمال العمادة في جميع مهامها المنوطة بها..، كما وجّه شكره لجميع اللجان رؤساءً وأعضاءً، والذين عملوا بكل كفاءة لإنجاز هذه المسابقة حتى إعلان نتائجها.

أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف الإدارية.

