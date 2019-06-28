بـ15 رقمًا.. أمانة الأحساء تعلن نتائج خطة معالجة التشوه البصري

أعلنت أمانة محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، اليوم الجمعة، نتائج جهودها لمعالجة التشوه البصري لشهر مايو الماضي.

وأفاد بيانٌ صادرٌ عن أمانة المنطقة، اطلعت عليه «عاجل»، بأنَّه تمَّت إزالة 52 ألفًا و516 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر، وتقليم وتنسيق وزراعة أشجار وورود بعدد 146 ألفًا و451 شجرة، وإصلاح 2253 مترًا مربعًا من حفر الشوارع، وإزالة 112 مظلة وهنجرًا داخل الأحياء.

وتمكَّنت الأمانة كذلك من إزالة 154 من السيارات التالفة والمهملة، ومعالجة وضع 93 من الباعة الجائلين، و2704 حاويات نظافة داخل الأحياء، وإصلاح 1630 عمود إنارة متهالكًا، وإصلاح وتأهيل 62 ألفًا و435 مترًا مربعًا من الحدائق، وإصلاح وتأهيل 836 مترًا مربعًا من ملاعب الأطفال.

وأشار البيان إلى إصلاح 31 لوحة إرشادية لأسماء الشوارع وأرقام المباني، وإزالة 3854 مترًا من الكتابات المشوهة للمظهر العام، وإصلاح 53 مترًا طوليًّا أرصفة متهالكة، وإزالة 34 حوشًا واستراحة ومخيمًا عشوائيًّا، وإزالة 12 ألفًا و992 لوحة دعائية مخالفة.

