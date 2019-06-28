الخبير «كراني» يستثني منطقة واحدة من حرارة «طقس الجمعة»

توقع خبير الطقس والأرصاد حسن كراني، اليوم الجمعة، استمرار الطقس الحار على كافة مناطق المملكة عدا تبوك التي تشهد اعتدالًا حراريًّا.

وقال كراني، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اعتدال حراري على منطقة تبوك وشرقها وعلى سواحلها.. واستمرار الطقس الساخن على بقية المملكة بحرارة عظمى على مشارف 50 وتتخطاها إلى 54 درجة تحت أشعة الشمس، خاصةً على الغرب، والوسط، والشرق.. وطقس معتدل على المصايف وغائم إلى غائم جزئي تمتد تشكيلاته جنوبًا حتى جازان وشمالًا حتى مكة».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة طقس اليوم الجمعة، توقعت فيه استمرار موجة الطقس الحار إلى شديد الحرارة، مصحوبًا برياح نشطة تحد مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية.

وأشارت، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الحالة المناخية السابقة تتأثر بها غدًا الخميس، الأجزاء الشرقية من مناطق «الرياض، والقصيم، والحدود الشمالية»، وأجزاء من منطقة المدينة المنورة.

وأضافت الهيئة أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات «جازان، وعسير، والباحة».