مركز الملك سلمان يعلن حجم المساعدات السعودية لفلسطين

كشف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الجمعة، حجم المساعدات التي قدَّمتها المملكة العربية السعودية لدولة فلسطين، على الصعيدين الإنساني والتنموي.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن المركز، اطلعت عليه «عاجل»، أنَّ إجمالي المساعدات بلغت ستة مليارات دولار أمريكي، ووصل حجم المساعدات المخصصة لقطاع غزة إلى 121.5 مليون دولار.

وكان مجلس الوزراء -خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يوم الثلاثاء الماضي- قد نوه بالبيان الختامي للاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب، وما تضمَّنه من التزام بمقررات جامعة الدول العربية الخاصة من تفعيل شبكة أمان مالية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية بمبلغ 100 مليون دولار شهريًّا بحسب أنصبة الدول الأعضاء في موازنة الأمانة العامة، ومن إدانةٍ للقرصنة الإسرائيلية ضد أموال الشعب الفلسطيني.

وأعرب مجلس الوزراء عن تقدير المملكة إشادة الاجتماع بالتزامها بدعمها القضية الفلسطينية والسلطة الفلسطينية.