السعودية اليوم / الملحق الثقافي في بريطانيا يزور الطلبة السعوديين في مدينة كامبريدج



كامبريدج 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واس

التقى الملحق الثقافي في سفارة المملكة العربية

وشدد الدكتور المقوشي خلال اللقاء على أهمية دور نقل الطلبة والطالبات السعوديين الدارسين في بريطانيا الصورة المشرفة لأبناء المملكة العربية السعودية في تعاملهم مع زملائهم وأساتذتهم وجميع أطياف المجتمع البريطاني.

وأشاد الملحق الثقافي بإنجازات الطلبة والطالبات وتميزهم العلمي وتفوقهم وتحقيقهم أعلى الدرجات، بما يعود بالنفع على الوطن، ويتماشى مع رؤية المملكة 2030.

من جهته رحب رئيس النادي السعودي للطلبة بمدينة كامبريدج صادق أمير المعيبد، بزيارة الملحق الثقافي المهمة لتفقد أحوال الطلبة والطالبات المبتعثين والدارسين والاستماع لهم وتلقي ملاحظاتهم.

عقب ذلك، قُدم عرض مرئي تناول أعمال وإنجازات النادي السعودي في كامبريدج من أنشطة طلابية وعلمية وثقافية واجتماعية واحتفالات بالأعياد واليوم الوطني والمشاركات الطلابية في المعارض المختلفة التي أُقيمت في أروقة جامعة وكليات مدينة كامبريدج العريقة.

// انتهى //

13:17ت م

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كامبريدج 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واسالتقى الملحق الثقافي في سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي، الطلبة والطالبات السعوديين الدارسين في مدينة كامبريدج البريطانية، للاطلاع على أبرز ما يحتاجونه، وما يعترضهم من تحديات في الدراسة والقبول.وشدد الدكتور المقوشي خلال اللقاء على أهمية دور نقل الطلبة والطالبات السعوديين الدارسين في بريطانيا الصورة المشرفة لأبناء المملكة العربية السعودية في تعاملهم مع زملائهم وأساتذتهم وجميع أطياف المجتمع البريطاني.وأشاد الملحق الثقافي بإنجازات الطلبة والطالبات وتميزهم العلمي وتفوقهم وتحقيقهم أعلى الدرجات، بما يعود بالنفع على الوطن، ويتماشى مع رؤية المملكة 2030.من جهته رحب رئيس النادي السعودي للطلبة بمدينة كامبريدج صادق أمير المعيبد، بزيارة الملحق الثقافي المهمة لتفقد أحوال الطلبة والطالبات المبتعثين والدارسين والاستماع لهم وتلقي ملاحظاتهم.عقب ذلك، قُدم عرض مرئي تناول أعمال وإنجازات النادي السعودي في كامبريدج من أنشطة طلابية وعلمية وثقافية واجتماعية واحتفالات بالأعياد واليوم الوطني والمشاركات الطلابية في المعارض المختلفة التي أُقيمت في أروقة جامعة وكليات مدينة كامبريدج العريقة.// انتهى //13:17ت م0041

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