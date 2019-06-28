السعودية اليوم / اجتماع اللجنة العامة لبرنامج المدن الصحية بالطائف



الطائف 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واس

عقد معالي محافظ الطائف رئيس اللجنة العامة لبرنامج المدن الصحية بالطائف سعد بن مقبل الميموني أمس، بديوان المحافظة، اجتماعاً باللجنة العامة لبرنامج المدن الصحية بالطائف، وذلك بحضور أعضاء اللجنة الممثلة في رؤساء الإدارات الحكومية، وعدد من رجال الأعمال بالمحافظة.

وعبر محافظ الطائف في بداية الاجتماع عن شكره وتقديره لجميع الأعضاء على جهودهم المبذولة لتخطي المرحلة الأولى من التقييم، مشيراً إلى أن اعتماد الطائف كمدينة صحية سيتحقق - بمشيئة الله – بتضافر الجهود والعمل بالفريق نفسه وبصورة تكاملية بين مختلف الإدارات الحكومية والقطاع الخاص، لتتمكن الطائف من تحقيق أعلى مستويات التخطيط والإنجاز وفق المعايير الموضوعة من منظمة الصحة العالمية، ولتسجل بصمتها على منظومة الشبكة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، موجهاً بتقديم جميع أنواع الدعم وتوفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق ذلك.

وناقش الاجتماع اعتماد الطائف كمدينة صحية والعمل على إعداد المعايير لذلك والاستعدادات النهائية لعملية التقييم التي تجريها منظمه الصحة العالمية، إضافة إلى مناقشة عدد من التوصيات تضمنت: تشكيل لجنة تنفيذية ممثلة لأعضاء الجنة العامة لدراسة معايير منظمة الصحة العالمية من مختلف جوانبها والخطط المستقبلية لتطبيقها، والعمل على تنفيذ ما تم إنجازه في المراحل السابقة من أعمال اللجنة الرئيسة، وإعداد ما تراه اللجنة مناسباً حيال ما يخدم محافظة الطائف في مختلف الجوانب لتكون الطائف مدينة صحية بمستوى الطموح والريادة.

// انتهى //

13:03ت م

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