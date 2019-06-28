السعودية اليوم / الأونروا تنفي شائعات عزمها تهجير أو توزيع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى دول أخرى



بيروت 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واس

نفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في لبنان الشائعات التي يتم تداولها في الآونة الأخيرة عبر وسائل الإعلام بأنها قررت تهجير أو توزيع لاجئي فلسطين من لبنان على عدد من الدول.

وأكدت الأونروا في بيان اليوم، أن هذه الإدعاءات عارية عن الصحة، مشدّدة على أنها مستمرة في تقديم خدماتها للاجئي فلسطين في أقاليم عملها الخمسة بحسب الولاية التي منحت إليها من الأمم المتحدة.

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13:00ت م

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