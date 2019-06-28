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2019-06-28 تورط في 21 جريمة.. الإطاحة بمواطن انتحل صفة رجل أمن لسلب المارة بعد استيقافهم بالرياض متابعات الخليج 365 - الرياض نجحت شرطة الرياض في القبض على مواطن انتحل صفة رجل أمن بغرض سرقة المارة بعد استيقافهم في الرياض.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال , أسفرت عن القبض على مواطن بالعقد الرابع من العمر, وذلك لتوافر الدلائل على تورُّطه بانتحال صفة رجل أمن واستيقاف المارة وسلب ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات شخصية.

وتم ضبط بحوزته الزي العسكري المستخدم ومواد مسكره ومخدرة , وقد أقر بارتكاب (21) جريمة سلب ، حيث جرى ايقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.









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