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البحرين تستدعي القائم بالأعمال العراقي بعد اقتحام السفارة
متابعات الخليج 365- الرياض
استدعت وزارة خارجية مملكة البحرين، محمد عدنان محمود الخفاجي القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى المنامة للاحتجاج على الاعتداء على مقر السفارة البحرينية في بغداد من قبل بعض المتظاهرين أمس.
وأكّد السفير يوسف محمد جميل الوكيل المساعد لشؤون مجلس التعاون والدول العربية بوزارة الخــارجية، للقائم بالأعمال العراقي، احتجاج مملكة البحرين على ما تعرّض له مبنى سفارة مملكة البحرين في بغداد من اعتداء وأعمال تخريبية مساء يوم الخميس 27 يونيو 2019، في سلوك غير مسؤول ومرفوض بشدة.
وأضاف السفير يوسف محمد جميل أن وزارة الخارجية تُرحب بالبيانين الصادرين عن الحكومة العراقية ووزارة خارجية جمهورية العراق والرافضين لهذا الاعتداء مؤكدًا أهمية أن تتمّ محاسبة المتسببين ومنع تكرار مثل هذه الممارسات، وأن تقوم الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها في تأمين وحماية سفارة وقنصلية مملكة البحرين لدى جمهورية العراق وجميع العاملين فيهما، وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ١٩٦١.
وقام الوكيل المساعد لشؤون مجلس التعاون والدول العربية بتسليم القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق مذكرة احتجاج بهذا الشأن.
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