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على ذمة مسؤولي الهند.. ولي العهد وعد بزيادة حصتهم من الحجيج
متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل
لم تنتظر الهند طويلًا حتى تحصد أولى بشائر الخير من وراء لقاء رئيس حكومتها ناريندرا مودي بولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين المقامة حاليًا في مدينة أوساكا اليابانية.
والتقى مودي والأمير محمد بن سلمان في أعقاب القمة الرئيسية، حيث ناقش الجانبان العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، على رأسها أمن الطاقة ومكافحة الإرهاب وغيرها من المجالات.
وقال وزير الخارجية فيجاي جوكالي في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع بين الأمير محمد بن سلمان وناريندرا مودي، إن ولي العهد وعد رئيس الوزراء الهندي برفع حصة الحج في الهند من 170 ألف إلى 200 ألف سنويًا.
وحسب تقارير إعلامية هندية، فإن المملكة رفعت حصة نيودلهي من الحج من 170 ألف إلى 200 ألف شخص، مما يُمهد الطريق لنحو 30 ألف من الهنود لأداء الفريضة المقدسة سنويًا.
وأشارت التقارير إلى أن تلك المسألة نُوقشت بين مودي والأمير محمد بن سلمان خلال زيارة ولي العهد الأخيرة للهند في وقت سابق من العام الجاري، كما طرحها مودي مجددًا خلال لقائه مع الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين.
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