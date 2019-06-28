السعودية اليوم / أندية الحي بتعليم نجران تنفذ عدداً من الفعاليات والأنشطة



نجران 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واس

نفذت أندية مدارس الحي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، خلال هذا الأسبوع عدداً من الأنشطة والفعاليات، وذلك ضمن برنامج "إجازتي 4"، تحت عنوان "صيف سعيد ووقت مفيد"، وسط إقبال كبير من الطلاب والطالبات وأفراد المجتمع.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم نجران، جابر مدخلي، أن أندية الحي تقدم الفعاليات من خلال أربعة مسارات، المسار التدريبي والتقني، والتطوعي، والترفيهي، والسياحي وتستهدف الطلاب والطالبات وأفراد المجتمع، وتشتمل على عديد من الأنشطة والبرامج الهادفة والمنوعة، مبيناً أن المسار التطوعي بنادي الحي بالمتوسطة السابعة للبنات نفذ برنامج حملة التبرع بالدم، وورشة تدوير الخامات لاستغلالها وإنتاج مواد نافعة عبر المسار التدريبي للنادي، كما شهد المسار الترفيهي إطلاق برنامج

من جهته نفذ نادي الحي بالثانوية الـ ١٣ للبنات ضمن المسار التقني دورة صديقة الحاسوب، وفعالية مخبوزات نادينا ضمن المسار التطوعي، وأقام المسار التدريبي دورة فن الكروشيه.

وأشار مدخلي إلى أن تعليم المنطقة يقدم هذه الفعاليات من خلال أندية الحي؛ بهدف تعزيز وصقل مواهب الطلاب والطالبات وتنمية تفاعلهم الاجتماعي في بيئة جاذبة، وإشراك أفراد المجتمع من كل فئاته في هذه الفعاليات.

// انتهى //

12:17ت م

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نجران 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واسنفذت أندية مدارس الحي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، خلال هذا الأسبوع عدداً من الأنشطة والفعاليات، وذلك ضمن برنامج "إجازتي 4"، تحت عنوان "صيف سعيد ووقت مفيد"، وسط إقبال كبير من الطلاب والطالبات وأفراد المجتمع.وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم نجران، جابر مدخلي، أن أندية الحي تقدم الفعاليات من خلال أربعة مسارات، المسار التدريبي والتقني، والتطوعي، والترفيهي، والسياحي وتستهدف الطلاب والطالبات وأفراد المجتمع، وتشتمل على عديد من الأنشطة والبرامج الهادفة والمنوعة، مبيناً أن المسار التطوعي بنادي الحي بالمتوسطة السابعة للبنات نفذ برنامج حملة التبرع بالدم، وورشة تدوير الخامات لاستغلالها وإنتاج مواد نافعة عبر المسار التدريبي للنادي، كما شهد المسار الترفيهي إطلاق برنامج الرياضة للجميع وألعاب ومسابقات تعزز اللياقة الصحية والبدنية، واختتم النادي أسبوعه بجولة ميدانية ضمن المسار السياحي شملت زيارة قصر العان الأثري والتعرف على أهم ومعالم مدينة نجران.من جهته نفذ نادي الحي بالثانوية الـ ١٣ للبنات ضمن المسار التقني دورة صديقة الحاسوب، وفعالية مخبوزات نادينا ضمن المسار التطوعي، وأقام المسار التدريبي دورة فن الكروشيه.وأشار مدخلي إلى أن تعليم المنطقة يقدم هذه الفعاليات من خلال أندية الحي؛ بهدف تعزيز وصقل مواهب الطلاب والطالبات وتنمية تفاعلهم الاجتماعي في بيئة جاذبة، وإشراك أفراد المجتمع من كل فئاته في هذه الفعاليات.// انتهى //12:17ت م0034

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