شكرا لقرائتكم بدء منع دخول المقيمين والمركبات إلى العاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-28 بدء منع دخول المقيمين والمركبات إلى العاصمة المقدسة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة بدأت إمارة منطقة مكة المكرمة اعتباراً من اليوم الجمعة تطبيق منع دخول المقيمين والمركبات إلى العاصمة المقدسة والذي سيستمرّ حتى نهاية موسم الحج. وقالت الإمارة إنه سيتم استثناء الحالات التالية من قرار المنع: Advertisements – المُصرح لهم بالعمل في المشاعر المقدسة – الحاصلون على تصريح حج – المقيمون الصادرة هوياتهم من مكة.









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