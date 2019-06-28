بوتين ينتقد ميركل قبل قمة G20 : ارتكبت خطأً جوهريًا

2019-06-28

بالرغم من وجودهما في قاعة واحدة وظهورهما في صورة واحدة خلال أعمال قمة G20 مجموعة العشرين في أوساكا، إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه انتقادًا لاذعًا لرئيس وزراء ألمانيا أنجيلا ميركل.

وقُبيل بدء أعمال قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تصوراته حول العالم في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية في عددها الصادر اليوم الجمعة حيث انتقد سياسة اللجوء للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي انتهجتها قبل عدة سنوات.

وقال بوتين في حديثه مع الصحيفة إن قرار ميركل في عام 2015 السماح لمئات الآلاف من اللاجئين بدخول ألمانيا كان “خطأً جوهريًا.

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في نفس الوقت دافع بوتين عن تدخل بلاده في الصراع السوري لصالح النظام في دمشق والذي تسبّب في نزوح الملايين من السورين في داخل البلاد وإلى خارجه، خصوصا إلى ألمانيا، واعتبر ذلك عملا صحيحًا وناجحًا.

فيما دافع بوتين عن سياسة ترامب بشأن اللاجئين رغم أنه لا يستطيع أن يشير عما إذا كان صحيحًا أم لا بناء جدار على الحدود مع المكسيك، حسب ما نقلته صحيفة دويتشة فيلة الألمانية عن فاينانشال تايمز.

وانتقد بوتين في المقابلة فكرة الليبرالية، التي قال إنها تجاوزت هدفها. وقال بوتين للصحيفة: لا يستطيع الليبراليون إملاء أي شيء على أي شخص مثلما كانوا يحاولون على مدى العقود الأخيرة.

وتسبّبت موجة اللاجئين التي استهدفت ألمانيا في تدفق آلاف السوريين الذين حاولوا دخول دول الاتحاد الأوروبي ما تسبب في نوع جديد من المعاناة لهم على حدود تلك الدول.