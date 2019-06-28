دراسة : ضحايا السيلفي أكثر 5 مرات من قتلى أسماك القرش

2019-06-28

متابعات الخليج 365 - متابعة

الهوس بالتقاط صور السيلفي أمر خضع للعديد من الدراسات في محاولة لتفسير سر الإقبال الشديد عليه، وبالرغم من التحذير من بعض اللقطات الخطيرة إلا أن البعض لا يتورّع عن المجازفة حتى لو كلفه ذلك حياته.

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وأظهرت دراسة حديثة أن التقاط الصور السيلفي التي أحدثت صخبًا عالميًا في العقد الأخير قتلت أكثر من خمسة أضعاف عدد الأشخاص الذين التهمتهم أسماك القرش.

وذكرت صحف بريطانية أن عدد قتلى السيلفي تزايد كل عام بعدما أصبحت الهواتف الذكية أكثر تطورًا، وأصبحت عصا السيلفي عاملًا مساعدًا للأشخاص الذين يريدون التقاط صور لأنفسهم، مما يدفعهم إلى تحمل مخاطر أكبر للحصول على اللقطة المثالية.

ووفقًا لمجلة طب الأسرة والرعاية الأولية في الهند، فإنه في الفترة بين أكتوبر 2011 ونوفمبر 2017، قُتل 259 شخصًا على الأقل في جميع أنحاء العالم أثناء التقاط سيلفي، وذلك مقارنة بـ50 شخصًا فقط قتلوا بسبب هجمات أسماك القرش في نفس الفترة.