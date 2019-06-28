2019-06-28

شاهد الفيديو.. قادة العالم حول ولي العهد في G20

متابعات الخليج 365 - الرياض

حرص قادة العالم المشاركون في أعمال قمة العشرين التي انطلقت اليوم في مدينة أوساكا اليابانية على لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتبادل أطراف الحديث معه.

وأعلن عدد من زعماء العالم عن نيتهم عقد لقاءات ثنائية مع ولي العهد من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان ولي العهد التقى اليوم عددًا من زعماء العالم من بينهم رئيس وزراء الهند، وملكة هولندا، ورئيس وزراء سنغافورة.

وجرى خلال اللقاء بحث فرص تعزيز التعاون المشترك بين المملكة وهذه الدول كل على حدة.

أما زعماء الدول التي لم يسمح لهم جدول ولي العهد المزدحم بعقد لقاء ثنائي معه فقد حرصوا على تبادل الحديث معه أثناء التقاط الصور التذكارية وخلال جلسات أعمال القمة.

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وكان من اللافت للنظر التفاف العديد من زعماء العالم حول ولي العهد كلما تحرّك من مكان إلى آخر خلال أعمال القمة.

وكان قادة ورؤساء وفود دول مجموعة العشرين قد عقدوا في أوساكا اليوم جلسة مصاحبة لأعمال القمة بعنوان الاقتصاد الرقمي.

وشارك في الجلسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في أعمال القمة.

وتناولت الجلسة، أهمية التحول الرقمي ودوره المهم في المجتمعات بوصفه مصدرًا للنمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي في كل البلدان.

وأشارت الجلسة إلى ضرورة النقاش المحلي والعالمي حول تسخير كل إمكانات البيانات المتاحة والاقتصاد الرقمي لتعزيز الابتكار حتى تتمكن الدول والمجتمعات من مواكبة وتيرة التطور في الاقتصاد الرقمي سريع النمو وتعظيم فوائد التقنية الرقمية الناشئة.

وأكّد القادة خلال الجلسة وقوف دول مجموعة العشرين مع أعضاء منظمة التجارة العالمية الذين شاركوا في إصدار البيان المشترك حول التجارة الإلكترونية إلى إطلاق “مسار أوساكا” من خلال البيان الخاص بالفعالية، والتزامهم لمناقشة السياسات دوليًا، ووضع القواعد المتعلقة بالتجارة الإلكترونية في منظمة التجارة العالمية.