صور.. تشققات وحفريات تهدد أهالي قرية المقرقم بمسارحة جازان

2019-06-28

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

تذمّر أهالي قرية المقرقم التابعة لمحافظة أحد المسارحة بجازان من وجود حفريات وتشققات وتصدعات كبيرة في الطبقة الأسفلتية تُعيق الحركة بالقرية وأصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا على سالكيه.

وفي تصريحات خاصة لـ “متابعات الخليج 365” تحدّث عطية هادي قائلًا : إن هذا الطريق يُعد من أقدم الطرق في جازان وقد ظهرت به حفريات وتشققات وتصدعات وأصبح يشكل خطرًا كبيرًا بسبب عدم صيانته، ناهيك عن الحوادث المميتة التي راح ضحيتها مواطنون في السنوات الماضية.

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من جهة أوضح عصر صيرم : أن هذا الطريق زادت فيه التشققات والحفريات ما يؤدي إلى هروب سالكيه إلى الطريق المسار المقابل مسببًا الحوادث المرورية ناهيك عن التلفيات التي تُحدثها هذه التصدعات في سيارتنا ولا نعلم متى سوف تستمر هذه المعاناة معنا.

بدوره أضاف ماجد صيرم قائلًا : أن القرية أيضًا تفتقر إلى الإنارة وأن أغلب الشوارع يسودها الظلام مما أدى إلى خوفنا على الأطفال من الخروج من المنزل بعد مغيب الشمس مع أننا طالبنا في السنوات الماضية بإصلاح هذه الحفريات وإنارة الشوارع وإلى الآن لم نجد أي نتيجة.

فيما ناشد أهالي قرية “المقرقم” عبر “متابعات الخليج 365” الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الشأن مطالبين بضرورة إصلاح الوضع والوقوف على هذه الحفريات والتشققات وإعادة صيانتها أو السفلتة بالكامل للشوارع وأيضا إنارة الشوارع وإنهاء هذه المعاناة التي لها عدة سنوات.