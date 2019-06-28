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شريك لا يُقدر بثمن.. هكذا وصفت الخارجية الهندية ولي العهد بعد لقاء مودي
متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل
علّق رافيش كومار، المتحدث باسم وزير الخارجية الهندي، على لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الحكومة ناريندرا مودي على هامش قمة مجموعة العشرين المقامة حاليًا في مدينة أوساكا اليابانية.
وعبْر حسابه على موقع تويتر، عبّر كومار عن سعادته باللقاء الذي جمع الزعيمين، معلقًا “شريك لا يُقدر بثمن”.
وقال عبر حسابه: “التقى رئيس الوزراء ناريندرا مودي مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود على هامش قمة # G20”.
وأضاف: “ناقش الجانبان تعميق التعاون في التجارة والاستثمار، وأمن الطاقة، ومكافحة الإرهاب، من بين مجالات أخرى”.
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