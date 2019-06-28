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فيديو.. ناريندرا مودي بعد لقاء الأمير محمد بن سلمان : قوة كبيرة للعلاقات الثنائية
متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل
التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي، وذلك على هامش قمة مجموعة العشرين المقامة حاليًا في مدينة أوساكا اليابانية.
وفي أعقاب اللقاء الذي جمع الزعيمين، نشر مودي عبر حسابه على تويتر: “قابلت ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.. استعرضنا العلاقات بين الهند والمملكة”.
وأضاف: “ستضيف محادثاتنا اليوم قوة كبيرة للعلاقات الثنائية بين بلدينا”.
وحضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، ووزير الشؤون الخارجية عادل الجبير، ووزير الطاقة والثروة المعدنية خالد الفالح.
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