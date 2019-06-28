- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم شاهد الفيديو.. حديث ودي بين ترامب والأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
شاهد الفيديو.. حديث ودي بين ترامب والأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين
متابعات الخليج 365 - الرياض
لم يُفوت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرصة وجوده بالقرب من ولي العهد خلال أعمال قمة العشرين حيث استغل هذه اللحظات الخاطفة في تجاذب أطراف الحديث معه.
وبدا حرص الرئيس ترامب على الحديث مع ولي العهد في أكثر من مرة، فأثناء التقاط الصور التذكارية للقمة استغلّ ترامب الفرصة للحديث مع ولي العهد، وبعد الدخول إلى قاعة الاجتماعات الرئيسية كان هناك حديث ودي بين الزعيمين حيث بدت على ملامح ولي العهد ابتسامة عريضة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد الفيديو.. حديث ودي بين ترامب والأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.