2019-06-28

شاهد الفيديو.. حديث ودي بين ترامب والأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين

متابعات الخليج 365 - الرياض

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لم يُفوت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرصة وجوده بالقرب من ولي العهد خلال أعمال قمة العشرين حيث استغل هذه اللحظات الخاطفة في تجاذب أطراف الحديث معه.

وبدا حرص الرئيس ترامب على الحديث مع ولي العهد في أكثر من مرة، فأثناء التقاط الصور التذكارية للقمة استغلّ ترامب الفرصة للحديث مع ولي العهد، وبعد الدخول إلى قاعة الاجتماعات الرئيسية كان هناك حديث ودي بين الزعيمين حيث بدت على ملامح ولي العهد ابتسامة عريضة.