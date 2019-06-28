شكرا لقرائتكم ولي العهد يبحث تعزيز التعاون مع رئيس وزراء سنغافورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-28 ولي العهد يبحث تعزيز التعاون مع رئيس وزراء سنغافورة أوساكا - واس Advertisements التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية اليوم، دولة رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونغ.

وتم خلال اللقاء، تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام وبخاصة العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير، ومعالي وزير الطاقة والبترول والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يبحث تعزيز التعاون مع رئيس وزراء سنغافورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.