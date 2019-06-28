ابشر الجوازات | خطوات إستخراج وتجديد جواز السفر السعودي من خلال منصة ابشر للجوازات رابط...

نقدم لكم خطوات إستخراج جواز سفر جديد أو تجديد جواز السفر الخاص بك من خلال منصة “أبشر للجوازات” ، ونقدم لكم الشروط الواجب توافرها لإستخراج جواز السفر، وكذلك خطوات إصدار أو تجديد جواز السفر، ويوجد حالات يتوجب على مقدم الطلب مراجعة جوازات المحافظات والمناطق، وهم النساء، والقصر السعوديين المتولي لهم أوليا أمورهم، وكل ما يتعلق بإجراءات سفرهم من خلال مراجعة إدارة الجوازات بالمملكة العربية السعودية .

شروط إستخراج أو تجديد جواز السفر السعودي

يتم إصدار الجواز لمن هم أعمارهم أقل من (21) عام لمدة خمس سنوات فقط.

إصدار الجواز لمن أعمارهم أكثر من (21) سنه يكون اختياريا 5 سنوات أو 10 سنوات.

يتم تسديد الرسوم الخاصة بـ إصدار الجواز آليا بمبلغ قدره (600 ريال لمدة 10 سنوات ، 300 ريال لمدة 5 سنوات).

يشترط عدم وجود اى مخالفات مرورية على سجل المستفيد.

يجب اتباع جميع الخطوات والتأشير على جميع الحقول .

يشترط أن يكون التسجيل إلكترونياً من خلال خدمة “أبشر” بواسطة حساب ولي الأمر للأبناء فوق (15) سنه وأقل من (21) سنه، وكذلك النساء (الحاصلين على بطاقة الهوية الوطنية) .

يشترط تواجد المواطن المستفيد داخل المملكة .

أن لا يكون لدى المتستفيد جواز سفر ولا يكون مرافقا في جواز آخر.

يشترط أيضا أن يكون المستفيد على قيد الحياة .

المتزوج وعمره أقل من 21 عام يستثني من شرط موافقة ولي الأمر .

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خطوات إصدار أو تجديد الجواز من منصة “أبشر”

الدخول إلى خدمة أبشر الخاصة بخدمة إصدار الجوازات.

أضغط على إختيار الخدمات الالكترونية

ثم الضغط على إختيار إصدار جواز سفر أو تجديده.

إدخال أسم لمستفيد من الخدمة .

سوف تظهر بيانات تجديد جواز السفر .

قم بإختيار صلاحية مدة الجواز ، وتحديد أيا مكان إستلام الجواز من البريد السعودي أو من غدارات الجوازات.

ثم الضغط على اختيار الموافقة على الشروط والأحكام .

فى الخطوة التالية سوف تظهر لك نسخة غير أصلية من الجواز للتأكد من البيانات التى تم إدخالها .

سوف تظهر لك صفحة تأكيد الطلب وبيانات الجواز .

قم بطباعتها وتسليمها إلي إدارة الجوازات أو البريد السعودي عند إستلام الجواز .

فى حالة وجود إختلاف في ترجمة الأسم باللغة الإنجليزية يرجي مراجعة إدارة الجوازات .

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