خطوات التسجيل والتفعيل فى أبشر عبر موقع وزارة الداخلية

يبحث الكثيرون عن طريقة التسجيل في “أبشر” للتوصل الى الخدمات الإلكترونية التي من خلالها عن طريق “موقع وزارة الداخلية” لتوفير الجهد والوقت وإنجاز المهام والحصول على الخدمات المتاحة بكل سهولة ومن هذه الخدمات خاصة بالجوازات و المرور والتقدم للوظائف، وخدمات الأحوال المدنية، وغيرها من الخدمات المهمة، وعملية التسجيل فى منصة أبشر سهلة جدا ولكي تتم عملية التسجيل يرجي مراعاة التركيز والدقة، خاصه عند إدخال رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال، ومن خلال هذا الموضوع سوف نتعرف على كيفية التسجيل والتفعيل فى موقع أبشر.

خطوات التسجيل على موقع وزارة الداخلية :

الدخول على موقع وزارة الداخلية من هنا

الضغط على كلمة مستخدم جديد الموجود أعلى الصفحة الرئيسية فى بوابة أبشر .

ثم قم بـ إدخال البيانات الاساسية المطلوبة.

قم بادخال رقم الإقامة او رقم الهوية الخاص بك .

ثم عنوان البريد الإلكترونى الخاص بك .

ثم اضافة رقم الجوال الخاص بك .

النقر على إقرار الموافقة بشروط التسجيل .

بعد إتمام ادخال هذه البيانات سيتم إرسال لك رمز التفعيل على رقم الجوال الذى قمت بالتسجيل به .

بعد ذلك تقوم بإنشاء أسم المستخدم الخاص بك، وكلمة المرور .

بهذا تكون قد اكتملت عملية التسجيل .

الخطوة الأخيرة هى تفعيل حسابك عبر البوابة الخاصة بوزارة الداخلية عن طريق ( البنوك –أجهزة الخدمه الذاتية عن طريق التسجيل والتفعيل – موظفي مكاتب التفعيل بالمناطق (الاحوال- الجوازات)

خطوات التسجيل والتفعيل في خدمات أبشر:

أولا التفعيل عن طريق موظفي مكاتب الأحوال –الجوازات بالمناطق، للوصول إلى مواقع مكاتب موظفي التفعيل على البوابة اتبع هذه الخطوات :

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الدخول إلى بوابة وزارة الداخلية. النقر على مراكز التسجيل والتفعيل الموجود أسفل الصفحة الرئيسية. اختيار تبويب »موظفو التفعيل على البوابة« النقر على على القائمة المنسدلة الخاصة بمواقع مكاتب موظفي الجوازات أو الاحوال. اختيار المنطقة التي تريد إتمام عملية التسجيل والتفعيل بها. تعرف على مواقع مكاتب موظفي التفعيل على البوابة بمدن ومحافظات المنطقة وذلك من خلال الجدول المرفق بالصفحة. قم بتحديد الموقع المناسب لك وقم بزيارته لتتمكن من إتمام الخدمة .

خطوات التسجيل والتفعيل في خدمات أبشر عن طريق البنوك:

يمكنكم تفعيل خدمة التفعيل والتسجيل عن طريق البنوك التالية :

البنك الاول

البنك السعودي الفرنسي

البنك العربي anb

بنك الرياض

بنك البلاد

مصرف الإنماء

مصرف الراجحي

ساب SABB

سامبا samba

البنك الأهلي NCB

بنك الجزيرة

البنك السعودي للأستثمار .

خطوات التسجيل والتفعيل عبر أجهزة الخدمة الذاتية:

الدخول إلى بوابة وزارة الداخلية.

النقر على أيقونة مراكز التسجيل والتفعيل الموجود أسفل الصفحة الرئيسية.

الضغط علي القائمة المنسدلة لأجهزة الخدمة الذاتية.

قم باختيار المنطقة التي تريد إتمام عملية التسجيل والتفعيل بها.

تعرف على مواقع أجهزة الخدمة الذاتية بالمدن والمحافظات.

الموقع المناسب لك وقم بزيارته لتتمكن من اتمام الخدمة بنجاح.

في حالة فقدان بطاقة الهوية الخاصة بك أتبع هذه الإجراءات :

في حالة فقدان بطاقة الهوية الخاصة بك فعليك إتباع الاجراءات التالية التي نصحت بها الاحوال المدنية: أولًا يجب تسجيل الدخول علي منصة أبشر

والتقدم بطلب عن طريق طلب خدمة الابلاغ عن الوثائق المفقودة.

ويجب حجز موعد عن طريق الموقع الإلكتروني لطلب وثيقة بدل فاقد.

وتقديم جميع الوثائق المطلوبة بتذكرة الموعد المحدد.

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