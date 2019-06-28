كيفية التسجيل في خدمة توثيق الخدمة المدنية… الخدمات الإلكترونية في المملكة

تعمل المملكة العربية السعودية على العديد من الخدمات الإلكترونية وفق رؤية المملكة 2030 والتي ضمن أهدافها تحول المعاملات إلى إلكترونية مواكباً للتطور التكنلوجي حول العالم، ومن الخدمات المقدمة خدمة توثيق المقدمة من وزارة الخدمة المدنية وتهدف تلك الخدمة إلى توفير النماذج والملفات والتي بدورها يعتمد عليها موظفي القطاع العام.

ما هي خدمة توثيق؟

تقدم خدمة توثيق العديد من الخدمات الإلكترونية منها إصلاح الأخطاء؛ حيث تقدم الوزارة دليل شامل عن كيفية التسجيل وعن كيفية الاستخدام بشكل صحيح وإن وجد أي خطاء أثناء استخدام الخدمة فسيظهر الموقع رسالة خطأ حتى تقوم بتصحيح الأمر، يجب الانتباه إلى أن المستخدم يجب أن يكون سعودي الجنسية وأن يكون له حق استخدام الخدمة.

ما هي الخدمات الإلكترونية المقدمة من خدمة توثيق ؟

استفسار عن بيانات موظف أو وظيفة.

استعلام عن معاملة إلكترونية.

استعلام عن مبتعث وافد – متدرب – مبتعث.

استعلام عن وضع موظف.

الاستعلام عن النظامية.

خدمة التوطين الالكتروني.

بوابة التدريب والابتعاث.

بيان خدمات الموظفين.

خدمة التسجيل في نظام المساندة للتوظيف.

خدمة تدوير الموظفين بين الجهات.

منظومة التوظيف الإلكتروني جدارة.

خدمة توفير السيرة الذاتية.

شروط وكيفية استخدام خدمة توثيق

يجب أن تكون سعودي الجنسية حتى تتمكن من استخدام الخدمة؛ يجب عليك طلب ترخيص الخدمة من وزارة الخدمة المدنية من ممثل الجهة الحكومية من خلال التسجيل بالموقع واختيار ما سيتم تسجيله من خدمات سبق وأوضحتها في السطور أعلاه قم بإدخال رقم الهوية الوطنية للمستفيد قم بتعبئة البيانات المطلوبة للحصول على الطلب المتابعة والتعديل إن حدث خطأ.

تفاصيل خدمة توثيق

رسوم استخدام الخدمة مجانية.

وقت تنفيذ الخدمة خلال 6 أيام عمل.

مفتوح.

تعريف بخدمة توثيق

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