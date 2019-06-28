ولي العهد يلتقي رئيس وزراء جمهورية الهند

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية اليوم، دولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.

وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال قمة العشرين.

حضر اللقاء، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، و وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، و وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير، ومعالي وزير الطاقة والبترول والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، و وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري، وأعضاء الوفد الرسمي الهندي.