، "الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار رعدية على الباحة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تُصحب برياح نشطة سطحية .. تستمر حتى 8 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية تُصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة, تشمل: مدينة الباحة, ومحافظة بلجرشي, والعقيق, والمندق, والقرى, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة, والمخواة والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع، إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار، وجريان السيول.