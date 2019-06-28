، قادة ورؤساء وفود دول مجموعة العشرين يعقدون جلسة مصاحبة لأعمال القمة ،

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عقد قادة ورؤساء وفود دول مجموعة العشرين في أوساكا، اليوم، جلسة مصاحبة لأعمال القمة بعنوان (الاقتصاد الرقمي).
وشارك في الجلسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في أعمال القمة.
وتناولت الجلسة، أهمية التحول الرقمي ودوره المهم في المجتمعات بوصفه مصدراً للنمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية في كل البلدان.
وأشارت الجلسة إلى ضرورة النقاش المحلي والعالمي حول تسخير كل إمكانات البيانات المتاحة والاقتصاد الرقمي لتعزيز الابتكار حتى تتمكّن الدول والمجتمعات من مواكبة وتيرة التطور في الاقتصاد الرقمي سريع النمو وتعظيم فوائد التقنية الرقمية الناشئة.
وأكّد القادة خلال الجلسة وقوف دول مجموعة العشرين مع أعضاء منظمة التجارة العالمية الذين شاركوا في إصدار البيان المشترك حول التجارة الإلكترونية، إلى إطلاق "مسار أوساكا" من خلال البيان الخاص بالفعالية، والتزامهم بمناقشة السياسات دولياً، ووضع القواعد المتعلقة بالتجارة الإلكترونية في منظمة التجارة العالمية.
قادة ورؤساء وفود دول مجموعة العشرين يعقدون جلسة مصاحبة لأعمال القمةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-28
عقد قادة ورؤساء وفود دول مجموعة العشرين في أوساكا، اليوم، جلسة مصاحبة لأعمال القمة بعنوان (الاقتصاد الرقمي).
وشارك في الجلسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في أعمال القمة.
وتناولت الجلسة، أهمية التحول الرقمي ودوره المهم في المجتمعات بوصفه مصدراً للنمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية في كل البلدان.
وأشارت الجلسة إلى ضرورة النقاش المحلي والعالمي حول تسخير كل إمكانات البيانات المتاحة والاقتصاد الرقمي لتعزيز الابتكار حتى تتمكّن الدول والمجتمعات من مواكبة وتيرة التطور في الاقتصاد الرقمي سريع النمو وتعظيم فوائد التقنية الرقمية الناشئة.
وأكّد القادة خلال الجلسة وقوف دول مجموعة العشرين مع أعضاء منظمة التجارة العالمية الذين شاركوا في إصدار البيان المشترك حول التجارة الإلكترونية، إلى إطلاق "مسار أوساكا" من خلال البيان الخاص بالفعالية، والتزامهم بمناقشة السياسات دولياً، ووضع القواعد المتعلقة بالتجارة الإلكترونية في منظمة التجارة العالمية.
28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
11:16 AM
تناولت أهمية التحول الرقمي ودوره المهم في المجتمعات بوصفه مصدراً للنمو
عقد قادة ورؤساء وفود دول مجموعة العشرين في أوساكا، اليوم، جلسة مصاحبة لأعمال القمة بعنوان (الاقتصاد الرقمي).
وشارك في الجلسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في أعمال القمة.
وتناولت الجلسة، أهمية التحول الرقمي ودوره المهم في المجتمعات بوصفه مصدراً للنمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية في كل البلدان.
وأشارت الجلسة إلى ضرورة النقاش المحلي والعالمي حول تسخير كل إمكانات البيانات المتاحة والاقتصاد الرقمي لتعزيز الابتكار حتى تتمكّن الدول والمجتمعات من مواكبة وتيرة التطور في الاقتصاد الرقمي سريع النمو وتعظيم فوائد التقنية الرقمية الناشئة.
وأكّد القادة خلال الجلسة وقوف دول مجموعة العشرين مع أعضاء منظمة التجارة العالمية الذين شاركوا في إصدار البيان المشترك حول التجارة الإلكترونية، إلى إطلاق "مسار أوساكا" من خلال البيان الخاص بالفعالية، والتزامهم بمناقشة السياسات دولياً، ووضع القواعد المتعلقة بالتجارة الإلكترونية في منظمة التجارة العالمية.
، قادة ورؤساء وفود دول مجموعة العشرين يعقدون جلسة مصاحبة لأعمال القمة ،
المصدر : الخليج 365
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