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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
"الأرصاد" تنبّه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على نجرانوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-28
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
11:05 AM
تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
، "الأرصاد" تنبّه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على نجران ،
المصدر : الخليج 365
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