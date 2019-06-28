، تراجع أسعار النفط قبيل محادثات مجموعة العشرين واجتماع أوبك ،

محمد بن مسعود - الدمام - ترقّب تطور الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين

تراجعت أسعار النفط اليوم؛ إذ يترقب المتعاملون أي تطور في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين من اجتماع مُقرر بين رئيسَي البلدين يوم السبت في مجموعة العشرين، ويتطلعون إلى اجتماع أوبك الأسبوع القادم.



وبحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 35 سنتًا، أو 0.5% إلى 66.20 دولارًا للبرميل.



ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتًا، أو 0.5% إلى 59.13 دولارًا للبرميل.