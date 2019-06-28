6 خطوات للإدخار من الراتب الشهري.. حتى لأصحاب الدخل المنخفض

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يواجه الجميع تقريباً مشكلة فيما يتعلق بادخار جزء ولو بسيط جداً من الراتب، ففي حين يعتقد البعض أن الادخار قد لا يتسنى لذوي الرواتب المتدنية بعض الشيء إلا أن هذه المشكلة تواجه ذوي الرواتب المتدنية وذوي الرواتب العالية على حد سواء فغالباً كل ما كان الراتب عالياً كان أسلوب الحياة مختلفاً بشكل يوازي هذه الزيادة في الراتب بحيث تزيد المصاريف في سبيل تلبية متطلبات هذا النمط المعيشي وبالتالي يترتب على ذلك صعوبة كبيرة في تخصيص جزء من الراتب للادخار.

تزداد صعوبة تخصيص مبلغ معين للادخار عندما يكون الشخص غير مدرك بشكل واضح ودقيق لكل المصروفات، فأول خطوة هي مراقبة المبالغ المصروفة، ففي نهاية الشهر عندما يكون قد تم صرف الراتب بالكامل، أو ربما دعت الحاجة إلى اقتراض مبلغ إضافي أيضاً، قد يجد الشخص أن المبلغ الذي كان يفترض ادخاره قد تم صرفه في أمور ثانوية جداً كان يمكن بكل بساطة الاستغناء عنها.

التحكّم في المصروفات

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في السابق، كان الكثير يستخدمون ما يعرف بـ”الحصّالة” لادخار المال أو يعتمدون على طريقة أخرى تتلخص في أن تتم كتابة اسم كل بند من بنود الصرف على مظروف يعد لذلك، وعند الحصول على الدخل الشهري، يتم تقسيمه بحيث يكون كل مصروف في ظرفه الخاص به، وهذه الطرق ربما أصبحت غير قابلة للتطبيق نظراً لصعوبة الاحتفاظ بالمال (الكاش) في المنزل لكن تبقى معرفة بنود الصرف خطوة أساسية في التحكّم في المصروفات ومعرفة كيفية تخصيص جزء من الدخل للادخار.

الخطوات التالية تمثّل طريقة بسيطة يمكنك من خلالها بناء تصوّر كامل لدخلك ومصروفاتك وادخارك:

تحديد الدخل الثابت لكل شهر مثل الراتب أو أي دخل آخر تحصل عليه بشكل ثابت شهرياً.

تحديد المصروفات الشهرية الثابتة مثل قسط السيارة أو إيجار المنزل أو راتب السائق أو الخادمة.

تقدير الحد الأعلى للمصروفات غير الثابتة مثل الفواتير واحتياجات المنزل بكافة أنواعها.

تخصيص مبلغ للطوارئ ويكون ثابت بشكل شهري.

خصم مجموع المصروفات الثابتة(2) وغير الثابتة(3) ومبلغ الطوارئ(4) من مجموع الدخل(1) ويكون الناتج هو المبلغ الذي يمكنك ادخاره شهرياً.

يضاف للادخار أي فائض من المصروفات غير الثابتة أو المبلغ المخصص للطوارئ.ما بعد الادخار

لتحقيق الهدف من الادخار،يجب أن تحمي أموالك من نفسك وهناك طرق عديدة لذلك أبرزها ما يلي:

إلغاء إمكانية الوصول إلى الحساب المصرفي المخصص للادخار عن طريق البطاقة المصرفية أو الخدمات المصرفية المقدمة عبر الانترنت، فعندما يجب عليك الذهاب للبنك من أجل الحصول على أموالك المدخرة سيمنحك ذلك المزيد من الوقت للتفكير قبل الإقدام على هذه الخطوة وسيجعل هذه الأموال أقل عرضة للإنفاق.

إذا كنت ترى أن شريكك أفضل منك فيما يخص إدارة الإنفاق..، فيجب عليك التفكير جدياً في إعطاءه صلاحية التحكم في المدخرات الخاصة بكم.

وضع أموالك في ودائع أو صناديق استثمار مشترك بحيث لا يمكنك استردادها إلا من خلال تقديم طلب ومثل هذا الأمر سوف يخلق حاجزاً للحفاظ على أموالك.

