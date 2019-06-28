فيديو.. عضو في البرلمان الكوري: كنت عامل إنشاءات في الرياض قبل 36.. والمملكة بالنسبة لي هي أرض الأمل

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وصف عضو في البرلمان الكوري، المملكة بأنها مثلت له ولأقرانه أرض الأمل والفرص العظيمة، عندما قدموا للعمل بها في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي.

وقال البرلماني “كيم سونغ تاي” في مقطع فيديو نشره على صفحته بموقع “فيسبوك” إنه اضطر في فترة شبابه للسفر إلى المملكة للعمل لتأمين حياة كريمة لأسرته وتوفير مصاريف دراسته.

وأوضح أنه عمل في أحد مواقع البناء التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود في العاصمة الرياض، قبل 36 عاماً، مشيراً إلى أنه لا يزال يحتفظ بذكريات رائعة لتلك الفترة التي قضاها في المملكة، وسيظل يحتفظ بها في قلبه.

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وأضاف أن عملهم في المملكة أسهم في رفع مستوى الاقتصاد الكوري، حيث استثمرت بلاده في إنشاء الطرق السريعة والسكك الحديدية ومصانع البتروكيماويات.

وعبر “كيم” عن ترحيبه بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لكوريا الجنوبية..، وعن سعادته بالتطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.



