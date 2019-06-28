ما هي مجموعة العشرين وما أهدافها؟

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تعقد في مدينة أوساكا اليابانية قمة مجموعة العشرين الرابعة عشرة، بمشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يرأس وفد المملكة، إضافة إلى قادة دول المجموعة وآخرين، يدعون لحضورها، كما تشارك منظمات دولية وإقليمية.

ويتضمن جدول أعمال القمة قضايا الطاقة والبيئة والمناخ والاقتصاد الرقمي والتجارة والرعاية الصحية والتعليم والعمل، بهدف تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، وخلق وظائف حقيقية لرفع مستوي المعيشة والرفاهية لشعوب العالم.

وكانت فكرة إنشاء مجموعة العشرين قد تشكلت عام 1976، وضمت في البداية 7 دول صناعية هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا، وكانت تعرف باسم مجموعة السبع أو G7، ثم انضمت روسيا إليها لاحقاً لتصبح مجموعة G8.

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وفي عام 1999، جرى تأسيس مجموعة العشرين على هامش قمة مجموعة الثمانية في واشنطن، بهدف تعزيز الاستقرار المالي الدولي وإيجاد فرص للحوار ما بين البلدان الصناعية والبلدان الناشئة.

وتضم المجموعة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، 19 دولة هي: الولايات المتحدة، كندا، المكسيك، البرازيل، الأرجنتين، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، جنوب إفريقيا، تركيا، السعودية، روسيا، الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، الهند، إندونيسيا، أستراليا.

وتمثل دول مجموعة العشرين نحو 66% من سكان العالم، و75% من التجارة الدولية، و80% من الاستثمارات العالمية، و85% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ويشارك في اجتماعات المجموعة أيضاً منظمات مثل..؛ الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وغيرها.

