صور.. ولي العهد يصل إلى اليابان لرئاسة وفد المملكة المشارك في قمة العشرين

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وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمس الخميس، إلى مدينة أوساكا اليابانية لرئاسة وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين.

وكان في استقبال ولي العهد بمطار كانساي الدولي، وزيرة الدولة اليابانية توشيكو آبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي، والملحق العسكري السعودي لدى اليابان العقيد خالد الحواس، وعدد من أعضاء السفارة.

وكان ولي العهد قد غادر كوريا الجنوبية عقب زيارة لها استجابة للدعوة المقدمة من الرئيس الكوري مون جاي إن..، تم خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات وتدشين عدد من المشاريع.

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