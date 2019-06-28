الرئيس التونسي يتعرض لأزمة صحية حادة

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أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قايد السبسي تعرض لوعكة صحية حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري في العاصمة تونس.
ونقل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إلى المستشفى العسكري بتونس إثر وعكة صحية.
وقالت الوكالة الرسمية التونسية، أمس الخميس، نقلا عن بلاغ للرئاسة: “تعرّض رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح اليوم الخميس إلى وعكة صحيّة حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس”.
وتدهورت صحة السبسي (93 سنة)، منذ الأسبوع الماضي، دخل على أثرها إلى المستشفى العسكري، لإجراء تحاليل وفحوص طبيّة..، قبل خروجه منه نهاية الأسبوع الماضي.
وكان آخر ظهور للسبسي، يوم الاثنين، وهو يتابع مباراة المنتخب التونسي والمنتخب الأنغولي، في إطار نهائيات كأس أمم إفريقيا. (وكالات)
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